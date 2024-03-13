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Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов — De Telegraaf

Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов — De Telegraaf
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, футболист «Спартака» находится под стражей в Дубае – голландцы требуют экстрадировать Квинси на родину, где он приговорён к 7,5 года тюрьмы.

Напомним, 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП.

Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.

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