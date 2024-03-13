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De Telegraaf: органы юстиции Нидерландов добиваются экстрадиции Промеса

De Telegraaf: органы юстиции Нидерландов добиваются экстрадиции Промеса
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Органы юстиции Нидерландов работают над экстрадицией нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщил криминальный журналист Джон ван ден Хеувел газете De Telegraaf.

«Я знаю, что органы юстиции Нидерландов действительно работают за кулисами, чтобы добиться его экстрадиции. Это происходит в абсолютной тишине, потому что люди меньше всего хотят оскорбить Дубай. Это вызывает серьёзные опасения.

Конечно, возможность экстрадиции существует, если кто-то подозревается или осуждён, но всё это происходит очень медленно и вяло. А если Дубай заявит: «Мы позволим ему вернуться в Москву», чего стоит такой договор об экстрадиции? Тогда его можно смело отправлять в мусорное ведро», – приводит слова журналиста De Telegraaf.

Напомним, 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП.

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