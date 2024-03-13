Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении своей команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:2). Победный дубль в составе петербуржцев записал на свой счёт колумбийский форвард Матео Кассьерра.

«Зенит» сегодня во всём был лучше. Первый тайм мы проспали, потеряли его. Они просто выходили через наш прессинг. Когда у нас были шансы с переходом вперёд, мы ошибались. У нас не было остроты, ударов, моментов. «Зенит» победил спокойно», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.