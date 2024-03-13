Лещук: теперь у «Динамо» нет права на ошибку в Кубке России

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:2) в ответном матче четвертьфинала Фонбет Кубка России.

«Давления нет никакого, всё спокойно. В чемпионате выиграли две игры из двух. Мы остались в Кубке, в другой сетке — может, это как-то поможет, будет меньше игр. Соперники будут легче? Всё равно те, кто вылетел из Пути РПЛ, будут там. Теперь нет права на ошибку», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе C. «Динамо», в свою очередь, расположилось на второй строчке в квартете D, пропустив вперёд только «Спартак». В последний раз «Зенит» выигрывал Кубок России в 2020 году.