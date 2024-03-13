Лещук: в матче с «Зенитом» «Динамо» не хватило агрессивности в игре

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение в матче с «Зенитом».

«По нашей обороне во время пропущенных мячей тяжело сказать, надо сверху посмотреть. На поле не так смотрится. Во втором голе Кассьерре повезло с отскоком, пробил, попал в меня, мяч отлетел в грудь и остался у него на ноге. Сложись чуть по-другому, если бы мяч отлетел в сторону, то гола бы не было. С «Ахматом» нам повезло, а здесь удача была не на нашей стороне.

Скромно, конечно, сыграли в атаке. У нас особо ударов по воротам не было. Я считаю, что не хватило агрессивности в игре», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сегодня, 13 марта, «Зенит» одержал победу над «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:0. В матче отличился Матео Кассьерра, оформивший дубль. Предыдущая встреча команд закончилась победой динамовцев с минимальным преимуществом – 1:0.