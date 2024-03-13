Игорь Лещук: «Динамо» ощущает себя участником чемпионской гонки

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук признался, что его команда продолжает борьбу за победу в чемпионате России.

«Мы ощущаем себя участником чемпионской гонки. А вы ощущаете? В двух турах шесть очков. Это не в гонке? Я считаю, что в целом очки набрали, в игре есть где прибавлять. Главное — «Зенит» тоже очки теряет. Понятно, что Кубок, можно проиграть в личной игре, но можно обыграть другие команды и оказаться на первом месте. Это не прям сильный критерий», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В РПЛ «Динамо» располагается на третьем месте, имея в активе 38 очков в 20 турах. Следующий матч в турнире команда Марцела Лички сыграет с «Ростовом» дома. 21-й тур РПЛ был перенесён в связи с выборами президента Российской Федерации. После дат этого тура чемпионат России уходит на международную паузу.