Адвокаты Квинси Промеса выступили с заявлением об аресте футболиста в ОАЭ

Адвокаты Софи Хоф и Роберт Малевич выступили с заявлением об аресте футболиста «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Квинси Промес всегда отрицал свою причастность к фактам, изложенным судом. Поэтому мы подали апелляцию от имени Промеса на решение суда Амстердама. На этой неделе мы также подали наши жалобы на это решение в подробном изложении причин в Апелляционный суд Амстердама. Защита также подала в суд Амстердама различные новые запросы о расследовании.

Это означает, что решение суда Амстердама не является окончательным. Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом Амстердама. Пока неизвестно, когда будет завершено апелляционное производство в Нидерландах. Прокуратура и защита также имеют возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Процедуру экстрадиции теперь придётся завершать в Объединённых Арабских Эмиратах. Мы хотели бы отметить, что независимый судья в Дубае теперь будет принимать решение по запросу Нидерландов об экстрадиции. В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований. Это также вполне распространено в Нидерландах. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции сейчас предсказать невозможно.

Наконец, мы отмечаем принцип конфиденциальности, применимый в законе об экстрадиции. Это влечёт за собой доверие к судебному процессу друг друга. В соответствии с этим, вовлечённые государства и органы также обычно воздерживаются от комментариев по процедуре экстрадиции, пока она рассматривается в суде.

Соответственно, мы не будем делать никаких дальнейших заявлений, пока запрос об экстрадиции будет рассматриваться судом Объединённых Арабских Эмиратов», — говорится в заявлении адвокатов на официальном сайте.

Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами: