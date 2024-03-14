Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» прервал серию из 15 матчей без поражений, уступив «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Интер» прервал серию из 15 матчей без поражений, уступив «Атлетико» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 13 на 14 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Интер». Основное и дополнительное время закончилось со счётом 2:1 в пользу «матрасников» (общий – 2:2). В серии пенальти победу одержал «Атлетико» со счётом 3:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

Для миланского «Интера» неудачный результат в игре с мадридским «Атлетико» прервал серию из 15 матчей без поражений во всех турнирах. В последний раз команда Симоне Индзаги проигрывала 21 декабря, когда миланский клуб уступил в домашней встрече 1/8 финала Кубка Италии «Болонье» (1:2). С тех пор у «Интера» одна ничья и 14 побед во всех турнирах.

Также отметим, что это поражение стало первым в 2024 году для команды Индзаги. С января нерадзурри одержали 13 побед подряд (10 побед в Серии А, две – в Суперкубке Италии и одна – в Лиге чемпионов).

Материалы по теме
«Атлетико» обыграл «Интер» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Маркус Тюрам поиздевался над травмированным Паваром:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android