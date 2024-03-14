«Интер» прервал серию из 15 матчей без поражений, уступив «Атлетико» в Лиге чемпионов

Сегодня, в ночь с 13 на 14 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Интер». Основное и дополнительное время закончилось со счётом 2:1 в пользу «матрасников» (общий – 2:2). В серии пенальти победу одержал «Атлетико» со счётом 3:2.

Для миланского «Интера» неудачный результат в игре с мадридским «Атлетико» прервал серию из 15 матчей без поражений во всех турнирах. В последний раз команда Симоне Индзаги проигрывала 21 декабря, когда миланский клуб уступил в домашней встрече 1/8 финала Кубка Италии «Болонье» (1:2). С тех пор у «Интера» одна ничья и 14 побед во всех турнирах.

Также отметим, что это поражение стало первым в 2024 году для команды Индзаги. С января нерадзурри одержали 13 побед подряд (10 побед в Серии А, две – в Суперкубке Италии и одна – в Лиге чемпионов).

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