Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В 1/4 финала ЛЧ не будет ни одной итальянской команды в 3-й раз за последние 4 сезона

В 1/4 финала ЛЧ не будет ни одной итальянской команды в 3-й раз за последние 4 сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 13 на 14 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Интер». Основное и дополнительное время закончилось со счётом 2:1 в пользу «матрасников» (общий – 2:2). В серии пенальти «Интер» уступил «Атлетико» со счётом 2:3. Таким образом, ни один итальянский клуб не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в этом сезоне.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

Отметим, «Наполи» во вчерашнем матче проиграл «Барселоне» (1:3), «Лацио» на прошлой неделе был разгромлен «Баварией» (0:3). За четыре последних сезона в третий раз в 1/4 финала ЛЧ нет ни одного представителя Серии А.

Напомним, в прошлом сезоне в четвертьфинале ЛЧ играли три итальянские команды: «Интер», «Милан» и «Наполи». В сезонах 2020/21 и 2021/22 году ни один клуб Серии А не преодолевал этап 1/8 финала турнира.

Материалы по теме
«Интер» прервал серию из 15 матчей без поражений, уступив «Атлетико» в Лиге чемпионов
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Маркус Тюрам поиздевался над травмированным Паваром:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android