В 1/4 финала ЛЧ не будет ни одной итальянской команды в 3-й раз за последние 4 сезона

Сегодня, в ночь с 13 на 14 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Интер». Основное и дополнительное время закончилось со счётом 2:1 в пользу «матрасников» (общий – 2:2). В серии пенальти «Интер» уступил «Атлетико» со счётом 2:3. Таким образом, ни один итальянский клуб не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в этом сезоне.

Отметим, «Наполи» во вчерашнем матче проиграл «Барселоне» (1:3), «Лацио» на прошлой неделе был разгромлен «Баварией» (0:3). За четыре последних сезона в третий раз в 1/4 финала ЛЧ нет ни одного представителя Серии А.

Напомним, в прошлом сезоне в четвертьфинале ЛЧ играли три итальянские команды: «Интер», «Милан» и «Наполи». В сезонах 2020/21 и 2021/22 году ни один клуб Серии А не преодолевал этап 1/8 финала турнира.

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