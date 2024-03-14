Индзаги прокомментировал поражение «Интера» в матче с «Атлетико» и вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, 2:3 — по пенальти).

«Мы разочарованы всей семьей «Интера». Мы должны гордиться тем, что мы сделали в этой Лиге чемпионов. Но во втором тайме мы должны были действовать лучше сегодня, чтобы добиться другого результата. В дополнительное время у нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок и не смогли сыграть иным образом.

После гола Димарко казалось, что игра в наших руках, но «Атлетико» быстро отыгрался, обретя больше энергии и уверенности. Мы не привыкли проигрывать, но теперь мы очень разочарованы. Мы все понимаем, что мелкие детали могут иметь решающее значение на таком уровне, и всякое может случиться. Тем не менее, я не могу предъявлять претензии своим игрокам. Они сделали всё, что могли», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Отметим, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Интер» завершился победой испанской команды в серии пенальти. По итогам двухматчевого противостояния команда Диего Симеоне вышла в четвертьфинал турнира.

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