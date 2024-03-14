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Гризманн оскорбил Санчеса во время серии послематчевых пенальти в Лиге чемпионов

Гризманн оскорбил Санчеса во время серии послематчевых пенальти в Лиге чемпионов
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оскорбил форварда «Интера» Алексиса Санчеса во время серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

По данным источника, после того, как Санчес не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти Гризманн, который в этот момент находился возле скамейки запасных, насмешливо выкрикнул: «Он дерьмо, чилиец — дерьмо!».

Напомним, Санчес первым среди футболистов «Интера» не забил послематчевый пенальти. В итоге, победу в серии пенальти одержал «Атлетико» со счётом 3:2.

Таким образом, мадридский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала турнира пройдёт в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало мероприятия — в 15:00 мск.

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