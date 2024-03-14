Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гризманн оскорбил Санчеса во время серии послематчевых пенальти в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оскорбил форварда «Интера» Алексиса Санчеса во время серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

По данным источника, после того, как Санчес не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти Гризманн, который в этот момент находился возле скамейки запасных, насмешливо выкрикнул: «Он дерьмо, чилиец — дерьмо!».

Напомним, Санчес первым среди футболистов «Интера» не забил послематчевый пенальти. В итоге, победу в серии пенальти одержал «Атлетико» со счётом 3:2.

Таким образом, мадридский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала турнира пройдёт в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало мероприятия — в 15:00 мск.

Депай подарил Гризманну кастомный перстень с бриллиантами