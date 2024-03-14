Чернышов — об увольнении Ивича: иногда кажется, что «Краснодар» не хочет стать чемпионом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал увольнение с должности главного тренера «Краснодара» сербского специалиста Владимира Ивича.

«Иногда складывается впечатление, что команда не хочет стать чемпионом, не хочет побороться за это. Ивич сделал такую прекрасную работу, его все хвалили, говорили, что за последнее время приехал достойный тренер, иностранец, который серьезно относится к своей работе. У «Краснодара» в предыдущие годы, наверное, были более сильные футболисты, более сильный состав. Но они никак не могли побороться за первое место, победить в Кубке. А тут с таким ограниченным ресурсом, если сравнить с предыдущими годами, тренер поднял команду на первое место. Да, начал неудачно вторую половину, ничья и поражение, но всё еще впереди! Если команда сыграет хуже и опустится на четвёртое, пятое место, кто будет отвечать на вопрос, зачем всё это было сделано?» — приводит слова Чернышова Metaratings.

13 марта официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о расторжении контракта с 46-летним главным тренером команды Владимиром Ивичем. Сербский специалист возглавил «быков» в январе 2023 года, под его руководством чёрно-зелёные финишировали на шестом месте в чемпионате России сезона-2022/2023 и лидировали по итогам осенней части сезона-2023/2024. В марте 2024 года «Краснодар» сыграл дома вничью с «Рубином» (1:1) и уступил на выезде «Ростову» (1:2) в РПЛ, а также проиграл в гостях «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России.