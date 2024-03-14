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Облак — о серии пенальти в матче с «Интером»: если бьют идеально, отразить удар невозможно

Облак — о серии пенальти в матче с «Интером»: если бьют идеально, отразить удар невозможно
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Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу над «Интером» в ответом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Матрасники» обыграли «нерадзурри» в серии послематчевых пенальти (2:1, 3:2), Облак отразил два удара.

«В серии пенальти всегда есть доля везения, потому что ты как голкипер должен выбрать правильный угол. Ты должен отбить мяч, но если игрок исполнит идеально, отразить удар будет невозможно. К счастью, сегодня я смог отбить, но главное, что мы одержали победу и вышли в четвертьфинал», — приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

Напомним, в составе «Интера» пенальти забили Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. У «Атлетико» свой 11-метровый точно исполнили Мемфис Депай, Родриго Рикельме и Анхель Корреа. С «точки» промахнулись Алексис Санчес, Дави Классен и Лаутаро Мартинес (все – «Интер») и Сауль Ньигес («Атлетико»).

Календарь ЛЧ
Турнирная сетка ЛЧ
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    
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