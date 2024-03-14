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Эдуард Сперцян: мы лишились первого места, но для «Краснодара» ещё ничего не потеряно

Эдуард Сперцян: мы лишились первого места, но для «Краснодара» ещё ничего не потеряно
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о текущем состоянии команды, которая после возобновления чемпионата России не выиграла ни одного из двух матчей, а также вылетела из Фонбет Кубка России на стадии 1/4 финала.

«Что происходит с командой? Тяжело сказать. Нужно чуть-чуть успокоиться. Сейчас будем пауза на сборные. Проведём работу над ошибками и будем исправлять ситуацию. Всё в наших силах.

Считаю ли я, что ещё ничего не потеряно? Конечно, нет», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» уходил на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На текущий момент, после 20 туров чемпионата России «быки» набрали 39 очков и занимаю второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Ранее, 12 марта «Краснодар» проиграл «Химкам» (2:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России и покинул этот турнир.

Турнирная таблица РПЛ
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