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Интересующий «Барселону» Юлиан Нагельсман высказался о своём будущем

Интересующий «Барселону» Юлиан Нагельсман высказался о своём будущем
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался относительно планирования своей дальнейшей карьеры.

«Если у меня будет предложение по контракту, которое поступит перед Евро и которым я буду доволен, позволяющее мне чувствовать себя комфортно, то вероятность того, что я подпишу его до начала турнира, очень высока. На данный момент мне не поступало предложений, поэтому не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Нагельсмана журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что немецкий специалист входит в шорт-лист кандидатов на должность нового главного тренера «Барселоны».

Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.

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