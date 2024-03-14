Интересующий «Барселону» Юлиан Нагельсман высказался о своём будущем

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался относительно планирования своей дальнейшей карьеры.

«Если у меня будет предложение по контракту, которое поступит перед Евро и которым я буду доволен, позволяющее мне чувствовать себя комфортно, то вероятность того, что я подпишу его до начала турнира, очень высока. На данный момент мне не поступало предложений, поэтому не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Нагельсмана журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что немецкий специалист входит в шорт-лист кандидатов на должность нового главного тренера «Барселоны».

Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.