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«Ливерпуль» — «Спарта»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЛЕ начнётся в 23:00

«Ливерпуль» — «Спарта»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЛЕ начнётся в 23:00
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Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и чешская «Спарта» из Праги. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Артур Суареш Диаш. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Спарта П
Прага, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первая встреча между командами состоялась 14 марта и проходила на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. В той игре голами в составе английской команды отметились полузащитники Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи, а также вингер Луис Диас и нападающий Дарвин Нуньес, оформивший дубль. Кроме того, защитник мерсисайдцев Конор Брэдли забил гол в свои ворота.

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