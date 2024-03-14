«Ливерпуль» — «Спарта»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и чешская «Спарта» из Праги. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Артур Суареш Диаш. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, Куанса, Гомес, Робертсон, Кларк, Эндо, Собослаи, Гакпо, Салах, Нуньес.

«Спарта»: Виндаль-Йенсен, Витик, Крейчи, Пресиадо, Кайринен, Сольбаккен, Зелены, Ринеш, Лячи, Бирманчевич, Кухта.

Напомним, первая встреча между командами состоялась 14 марта и проходила на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. В той игре голами в составе английской команды отметились полузащитники Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи, а также вингер Луис Диас и нападающий Дарвин Нуньес, оформивший дубль. Кроме того, защитник мерсисайдцев Конор Брэдли забил гол в свои ворота.