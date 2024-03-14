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Результаты первого блока матчей 1/8 финала Лиги конференций

Результаты первого блока матчей 1/8 финала Лиги конференций
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Завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций, стартовавшие в 20:45 по московскому времени.

Бельгийский «Юнион» с минимальным счётом обыграл турецкий «Фенербахче», однако этого не хватило для выхода в 1/4 финала турнира. Единственный гол в матче забил полузащитник Матиас Расмуссен.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Расмуссен – 68'    

Итальянская «Фиорентина» сыграла вничью с «Маккаби» из Хайфы и вышел в четвертьфинал Лиги конференций. За «фиалок» забил Антонин Барак. В составе Израильтян отличился Анан Халаили.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
1 : 1
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1:0 Барак – 59'     1:1 Халаили – 88'    

ПАОК совершил отыграл у загребского «Динамо» отставание в два мяча после первой игры и вышел в следующий раунд. В составе хозяев отличились Абдул-Рахман Баба, Брэндон, Константинос Кульеракис и Андрия Живкович, реализовавший 11-метровый удар. Ещё один мяч в свои ворота забил игрок «Динамо» Петар Сучич. В составе гостей отличился полузащитник Арбер Ходжа.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Баба – 27'     2:0 Сучич – 34'     3:0 Brandon – 42'     3:1 Ходжа – 49'     4:1 Кульеракис – 73'     5:1 Живкович – 88'    

В ещё одном матче встречались чешская «Виктория» и швейцарский «Серветт». Команды завершили оба своих матча с одинаковым счётом 0:0 и выявляли победителя в серии 11-метровых ударов. Точнее оказались футболисты «Виктории» — по пен. 3:1.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
0 : 0
3 : 1
Серветт
Женева, Швейцария
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