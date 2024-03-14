Результаты первого блока матчей 1/8 финала Лиги конференций

Завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций, стартовавшие в 20:45 по московскому времени.
Бельгийский «Юнион» с минимальным счётом обыграл турецкий «Фенербахче», однако этого не хватило для выхода в 1/4 финала турнира. Единственный гол в матче забил полузащитник Матиас Расмуссен.
Итальянская «Фиорентина» сыграла вничью с «Маккаби» из Хайфы и вышел в четвертьфинал Лиги конференций. За «фиалок» забил Антонин Барак. В составе Израильтян отличился Анан Халаили.
ПАОК совершил отыграл у загребского «Динамо» отставание в два мяча после первой игры и вышел в следующий раунд. В составе хозяев отличились Абдул-Рахман Баба, Брэндон, Константинос Кульеракис и Андрия Живкович, реализовавший 11-метровый удар. Ещё один мяч в свои ворота забил игрок «Динамо» Петар Сучич. В составе гостей отличился полузащитник Арбер Ходжа.
В ещё одном матче встречались чешская «Виктория» и швейцарский «Серветт». Команды завершили оба своих матча с одинаковым счётом 0:0 и выявляли победителя в серии 11-метровых ударов. Точнее оказались футболисты «Виктории» — по пен. 3:1.
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