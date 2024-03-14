«Ливерпуль» — «Спарта»: Нуньес открыл счёт в матче

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и чешская «Спарта» из Праги. Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Артур Суареш Диаш. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес.

Напомним, первая встреча между командами состоялась 14 марта и проходила на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. В той игре голами в составе английской команды отметились полузащитники Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи, а также вингер Луис Диас и нападающий Дарвин Нуньес, оформивший дубль. Кроме того, защитник мерсисайдцев Конор Брэдли забил гол в свои ворота.