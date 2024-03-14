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«Ливерпуль» — «Спарта»: Нуньес открыл счёт в матче

«Ливерпуль» — «Спарта»: Нуньес открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и чешская «Спарта» из Праги. Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Артур Суареш Диаш. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
6 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Нуньес – 7'     2:0 Кларк – 8'     3:0 Салах – 10'     4:0 Гакпо – 14'     4:1 Бирманчевич – 42'     5:1 Собослаи – 48'     6:1 Гакпо – 55'    

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес.

Напомним, первая встреча между командами состоялась 14 марта и проходила на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. В той игре голами в составе английской команды отметились полузащитники Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи, а также вингер Луис Диас и нападающий Дарвин Нуньес, оформивший дубль. Кроме того, защитник мерсисайдцев Конор Брэдли забил гол в свои ворота.

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