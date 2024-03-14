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Салах — первый игрок в истории «Ливерпуля», забивающий 20+ голов семь сезонов подряд

Салах — первый игрок в истории «Ливерпуля», забивающий 20+ голов семь сезонов подряд
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Забив гол в ворота пражской «Спарты» в матче 1/8 финала Лиги Европы, проходящем в эти минуты, правый вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах достиг отметки в 20 забитых мячей в нынешнем сезоне. Таким образом, 31-летний футболист стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забивающим 20+ голов во всех соревнованиях на протяжении семи сезонов подряд. Об этом информирует Squawka в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
6 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Нуньес – 7'     2:0 Кларк – 8'     3:0 Салах – 10'     4:0 Гакпо – 14'     4:1 Бирманчевич – 42'     5:1 Собослаи – 48'     6:1 Гакпо – 55'    

Количество голов Салаха во всех соревнованиях после прихода в «Ливерпуль» летом 2027 года:

Сезон-2023/2024 (ещё не завершён) — 20 голов;

Сезон-2022/2023: 30 голов;

Сезон-2021/2022: 31 гол;

Сезон-2020/2021: 31 гол;

Сезон-2019/2020: 23 гола;

Сезон-2018/2019: 27 голов;

Сезон-2017/2018: 44 гола.

На момент выхода новости счёт в матче «Ливерпуль» — «Спарта» 4:0 в пользу мерсисайдцев.

Сетка плей-офф Лиги Европы
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