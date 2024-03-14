Салах — первый игрок в истории «Ливерпуля», забивающий 20+ голов семь сезонов подряд

Забив гол в ворота пражской «Спарты» в матче 1/8 финала Лиги Европы, проходящем в эти минуты, правый вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах достиг отметки в 20 забитых мячей в нынешнем сезоне. Таким образом, 31-летний футболист стал первым игроком в истории «Ливерпуля», забивающим 20+ голов во всех соревнованиях на протяжении семи сезонов подряд. Об этом информирует Squawka в соцсети Х (ранее Twitter).

Количество голов Салаха во всех соревнованиях после прихода в «Ливерпуль» летом 2027 года:

Сезон-2023/2024 (ещё не завершён) — 20 голов;

Сезон-2022/2023: 30 голов;

Сезон-2021/2022: 31 гол;

Сезон-2020/2021: 31 гол;

Сезон-2019/2020: 23 гола;

Сезон-2018/2019: 27 голов;

Сезон-2017/2018: 44 гола.

На момент выхода новости счёт в матче «Ливерпуль» — «Спарта» 4:0 в пользу мерсисайдцев.