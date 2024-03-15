«Байер» — «Карабах»: гости вышли вперёд

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах». Команды играют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию встречи.
На 59-й минуте Абделла Зубир вывел «Карабах» вперёд.
В первой матче в этой паре команды не смогли выявить победителя. Встреча завершилась вничью — 2:2.
Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА «Карабах» и «Байер» уже дважды встречались между собой на групповом этапе. Оба раза сильнее оказывался клуб из Леверкузена. В домашнем матче подопечные Хаби Алонсо одержали разгромную победу со счётом 5:1. На выезде «аптекари» добились минимальной победы — 1:0.
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