«Олимпиакос» отыгрался с 1:4 в первом матче с «Маккаби» и вышел в четвертьфинал ЛК

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Команды играли на стадионе «ТСЦ Арена» в Бачка-Топола, Сербия. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали разгромную победу по итогам дополнительного времени счётом 6:1 (общий – 7:5).

Первый гол в матче был забит португальским вингером Даниэлом Поденсе на 10-й минуте, ассистировал которому Костас Фортунис. На 36-й минуте Фортунис упрочил преимущество гостей, забив уже с передачи Поденсе. Третий гол в компенсированное к первому тайму время забил Айюб Эль-Кааби. Голевая передача на снова на счету Поденсе. Во втором тайме хозяева отыграли один мяч усилиями Эрана Захави на 57-й минуте встречи, который забил с пенальти. Далее дубль оформил Эль-Кааби, забивший с передачи Франсиско Ортеги на 65-й минуте, поставив точку в основное время матча.

В дополнительное время греческий клуб дожал соперника, забив ещё два мяча, авторами которых стали черногорский форвард «Олимпиакоса» Стеван Йоветич и марокканский нападающий Юссеф Эль-Араби.

В первой матче в этой паре команды «Маккаби» выиграл со счётом – 4:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Олимпиакос» вышел в четвертьфинал Лиги конференций УЕФА.