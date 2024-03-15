Жеребьёвка Лиги конференций: дата, где смотреть, во сколько начало

Жеребьёвка матчей 1/4 финала Лиги конференций пройдёт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ». Данное мероприятие состоится сегодня, 15 марта. Начало жеребьёвки — 16:00 по московскому времени.

В 1/4 финала Лиги конференций сыграют: «Лилль» (Франция), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «Фенербахче» (Турция), «Брюгге» (Бельгия), ПАОК (Греция), «Виктория» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция).

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций не предполагает ограничений, то есть вместе могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

Противостояния будут состоять из двух матчей. В случае ничьей по итогам 180 минут игрового времени, команды сыграют два тайма по 15 минут вне зависимости от того, сколько мячей забьёт каждая команда дома и в гостях. Если по итогам дополнительных 30 минут команды не определят победителя, назначается серия пенальти.

Первые матчи данной стадии Лиги конференций пройдут 11 апреля, ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги конференций пройдёт 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София».