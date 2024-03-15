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Вратарь «Балтики» Латышонок: победа над «Локо» поможет прервать безголевую серию в РПЛ

Вратарь «Балтики» Латышонок: победа над «Локо» поможет прервать безголевую серию в РПЛ
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Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок прокомментировал победу в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
6 : 7
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'     1:1 Козлов – 53'    

«Зимой на сборах команда сыгралась, было хорошее взаимопонимание, и прошедшие матчи показывают, что хорошо играем, но не хватает реализации. Я думаю, что победа в кубковом матче поможет с моральной точки зрения прервать безголевую серию в чемпионате России. Нам просто не хватило везения. В матче с «Оренбургом» было пять сумасшедших голевых моментов.

Конечно, чувствовалась поддержка болельщиков «Балтики», они сумасшедшие. Очень сильно нас поддерживали сегодня весь матч, спасибо им большое! Не мешало, что били серию пенальти в ворота, которые находились возле сектора активных болельщиков «Локомотива». Это, наоборот, помогало. Вообще без разницы, на кого попадать в полуфинале Кубка России», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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