Тренер «СКА-Хабаровск» Шаронов прокомментировал жеребьёвку Кубка России

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов высказался об итогах жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России. «СКА-Хабаровск» на своём поле сыграет с московским «Динамо».

«Динамо» — интересная команда с яркой игрой, которую ставит Марцел Личка. Поэтому нас ждёт интересное противостояние. Конечно, хотелось бы играть на своём стадионе в Хабаровске. Мы хотим играть для своих болельщиков», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.).