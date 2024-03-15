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Тренер «СКА-Хабаровск» Шаронов прокомментировал жеребьёвку Кубка России

Тренер «СКА-Хабаровск» Шаронов прокомментировал жеребьёвку Кубка России
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов высказался об итогах жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России. «СКА-Хабаровск» на своём поле сыграет с московским «Динамо».

«Динамо» — интересная команда с яркой игрой, которую ставит Марцел Личка. Поэтому нас ждёт интересное противостояние. Конечно, хотелось бы играть на своём стадионе в Хабаровске. Мы хотим играть для своих болельщиков», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.).

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