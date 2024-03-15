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В «Ахмате» оценили итоги жеребьёвки четвертьфинала Пути регионов в Кубке России

В «Ахмате» оценили итоги жеребьёвки четвертьфинала Пути регионов в Кубке России
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался об итогах жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Ахмат» встретится с «Оренбургом».

«Да ничего особенного в жеребьёвке не было. «Оренбург» является хорошим соперником, и это та команда, которая хорошо нам знакома. Конечно, то, что матч Кубка России с «Оренбургом» будет проходить на домашнем стадионе, – это плюс. Для любой команды это плюс», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.).

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