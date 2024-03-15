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Реал Сосьедад — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Реал Сосьедад» — «Кадис»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

«Реал Сосьедад» — «Кадис»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 15 марта, состоится матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Кадис». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Матч начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Кадис
Кадис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 28 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 43 очка и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Кадис» заработал 22 очка и расположился на 18-й строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 18-го тура. В той встрече «Реал Сосьедад» и «Кадис» сыграли вничью со счётом 0:0.

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