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Футбольный клуб «Торпедо» выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта

Футбольный клуб «Торпедо» выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта
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Пресс-служба московского «Торпедо» выразила соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта, которым был болельщиком команды. Знаменитый актёр театра и кино, режиссёр, педагог, писатель и телеведущий умер 15 марта в возрасте 89 лет.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня на 90-м году жизни скончался преданный болельщик нашего клуба, народный артист России, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

Его энтузиазм и любовь к «Торпедо» навсегда останутся в наших сердцах.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Анатольевича», – говорится в сообщении московского клуба.

«Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 22 матча.

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