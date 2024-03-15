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Агент Барриоса: никаких шансов, что Вильмар покинет «Зенит» летом

Агент Барриоса: никаких шансов, что Вильмар покинет «Зенит» летом
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Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о будущем своего клиента.

«Никаких шансов, что Барриос покинет «Зенит» летом. Мы не рассматриваем такую возможность», — приводит слова Поссо Sport24.

Барриос перешёл в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года. Сумма трансфера составила € 15 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает колумбийца в € 14 млн. Вместе с «Зенитом» за пять сезонов полузащитник выиграл пять чемпионств страны, один Кубок и три Суперкубка России.

В текущем сезоне РПЛ Барриос провёл в составе «Зенита» 19 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

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