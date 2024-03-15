Защитник «ПСЖ» Маркиньос: в нашем противостоянии с «Барселоной» нет фаворита

Центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился мнением о жеребьёвке 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором парижскому клубу предстоит сыграть с «Барселоной».

«Думаю, что в нашем противостоянии с «Барселоной» нет фаворита. Будет важно изучить нашего соперника для того, чтобы понять, как он играет. Однако основное внимание нужно будет уделить нам. Мы показали свою силу и свои ценности во время двухматчевого противостояния с «Реалом Сосьедад», — приводит слова Маркиньоса журналист Адриен Грейнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами состоится в Париже 10 апреля, ответная игра пройдёт в Барселоне 16 апреля.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» выиграл у «Реала Сосьедад» с общим счётом 4:1.