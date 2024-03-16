«На нашем стадионе атмосфера будет лучше». Гендир «Атлетико» — о матче с «Боруссией»

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Карлос Бусеро высказался о жеребьёвке 1/4 финала Лиги чемпионов, где «матрасникам» предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией».

«На нашем стадионе отличная атмосфера, и на нём пройдёт первый матч. Соперник очень сложный, на их стадионе также прекрасная атмосфера, но нашем стадионе будет ещё лучше. Нам нравится выступать дома, соперники чувствуют это давление. Матч с «Интером» стал ярким событием, и мы хотим, чтобы подобные игры повторялись чаще», — приводит слова Бусеро Mundo Deportivo.

Напомним, матч «Атлетико» — «Боруссия» состоится 10 апреля в Мадриде. Ответная игра между командами пройдёт 16 апреля в Дортмунде.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» выиграл у «Интера» (общ. 2:2, по пен. 3:2).