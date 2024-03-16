«ПСЖ» попросил Мбаппе не объявлять об уходе в «Реал» до конца 1/4 финала ЛЧ — Sport.es

«ПСЖ» договорился с нападающим Килианом Мбаппе о том, что он не будет объявлять о своём решении покинуть французский гранд и перейти в мадридский «Реал» до завершения стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство парижского клуба не хочет, чтобы команда отвлекалась на нефутбольные вопросы на решающей стадии сезона.

Подчёркивается, что в «ПСЖ» убеждены в том, что 25-летний нападающий покинет клуб по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его трудовое соглашение.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный на пять лет. Сообщалось, что французский нападающий уже начал искать жильё в столице Испании.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Барселоной». Первый матч состоится 10 апреля, ответный — 16 апреля.