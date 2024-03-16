Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айван Тони: идеальное лето? Если «Брентфорд» продаст меня в «Реал»

Айван Тони: идеальное лето? Если «Брентфорд» продаст меня в «Реал»
Комментарии

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони ответил на вопрос, каким он видит идеальный сценарий летнего трансферного окна.

«Если «Брентфорд» продаст меня, тогда он заработает свои деньги, а я перейду в мадридский «Реал», и всё будет хорошо (смеётся)», — приводит слова Тони журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в 28-летнем футболисте заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Челси».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Экс-форвард «МЮ» Саа призвал клуб приобрести Айвана Тони
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android