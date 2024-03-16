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«Дармштадт 98» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 17:30

«Дармштадт 98» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 17:30
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Сегодня, 16 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Германии, в котором встретятся «Дармштадт 98» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» в Дармштадте. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Райхель. Матч начнётся в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 25 туров чемпионата Германии «Дармштадт 98» набрал 13 очков и занимает 18-е место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Бундеслиги «Бавария» заработала 57 очков и располагается на второй строчке, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 9-го тура чемпионата Германии. В той встрече мюнхенский клуб разгромил «Дармштадт 98» со счётом 8:0.

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