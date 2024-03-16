Зиньковский: с Бабичем почти каждый день обсуждали матч сборных России и Сербии

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о том, какие разговоры происходили среди игроков красно-белых, которые выступают за сборную России, Сербии и Парагвая, по поводу предстоящих товарищеских матчей между указанными национальными командами.

«Споров среди игроков сборной России, Сербии и Парагвая в «Спартаке» не было. Шуток тоже нет. С Бабичем почти каждый день обсуждали предстоящий матч», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».