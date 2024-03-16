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Тренер «ПСЖ» Энрике: я бы хотел, чтобы меня тренировал Хави, Гвардиола или Артета

Тренер «ПСЖ» Энрике: я бы хотел, чтобы меня тренировал Хави, Гвардиола или Артета
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Главный тренер «Парии Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о наставнике каталонской «Барселоны» Хави в преддверии их противостояния в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я не знаю тренерской работы Хави, но он знает мою. Я бы хотел, чтобы меня тренировал он, Гвардиола или Артета. У такого человека, как Хави, есть уровень, он выиграл чемпионат Испании. «Барселона» — большой клуб, и нам будет сложно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля в Париже. Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне. Вместе с каталонцами Энрике один раз выиграл Лигу чемпионов, два раза завоёвывал титул чемпиона Испании и три раза выигрывал Кубок Испании.

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