Тренер «ПСЖ» Энрике: я бы хотел, чтобы меня тренировал Хави, Гвардиола или Артета

Главный тренер «Парии Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о наставнике каталонской «Барселоны» Хави в преддверии их противостояния в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я не знаю тренерской работы Хави, но он знает мою. Я бы хотел, чтобы меня тренировал он, Гвардиола или Артета. У такого человека, как Хави, есть уровень, он выиграл чемпионат Испании. «Барселона» — большой клуб, и нам будет сложно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля в Париже. Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне. Вместе с каталонцами Энрике один раз выиграл Лигу чемпионов, два раза завоёвывал титул чемпиона Испании и три раза выигрывал Кубок Испании.