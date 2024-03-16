«Пропустили слишком много». Вратарь «Баварии» Нойер — о матче с «Дармштадтом 98»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча 26-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом 98» (5:2).

«Я доволен победой. Мы придерживались нашего стиля игры и ничего не меняли, даже когда проигрывали. Мы создавали моменты, а затем воспользовались ими. У нас также были игроки на поле, которые меняют ситуацию, такие как Джамал, которого так трудно остановить. Но мы пропустили слишком много голов, нам нужно поговорить об этом и проанализировать», — приводит слова Нойера пресс-служба клуба.

Напомним, что в этом матче рекорд установил форвард «Баварии» Гарри Кейн, который стал первым футболистом, которому удалось забить 31 гол в своём первом сезоне в немецкой Бундеслиге

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 26 матчей.