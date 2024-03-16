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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил травму в матче с «Дармштадтом 98»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил травму в матче с «Дармштадтом 98»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн был заменён на 82-й минуте матча 26-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом» (5:2), в котором английский нападающий отметился забитым мячом и голевой передачей, по причине повреждения.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
2 : 5
Бавария
Мюнхен
1:0 Скарке – 28'     1:1 Мусиала – 36'     1:2 Кейн – 45+1'     1:3 Мусиала – 64'     1:4 Гнабри – 74'     1:5 Тель – 90+3'     2:5 Вильхельмссон – 90+5'    

«Он подвернул лодыжку в сетке ворот. С тех пор он прикладывает к ней лед. У нас пока нет никаких новостей. Нам придется подождать и надеяться, что ничего серьезного», — сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Гарри Кейн является лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол в 26 играх. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 26 матчей.

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