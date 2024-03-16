Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил травму в матче с «Дармштадтом 98»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн был заменён на 82-й минуте матча 26-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом» (5:2), в котором английский нападающий отметился забитым мячом и голевой передачей, по причине повреждения.

«Он подвернул лодыжку в сетке ворот. С тех пор он прикладывает к ней лед. У нас пока нет никаких новостей. Нам придется подождать и надеяться, что ничего серьезного», — сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Гарри Кейн является лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол в 26 играх. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 26 матчей.