Карпукас: я ещё голодный до всего в футболе, а особенно до игры за сборную России

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своём отношении к игре за сборную России. Напомним, футболист не попал в окончательный список игроков национальной команды на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

«Дебют за сборную с Катаром? Честно говоря, не могу считать это дебютом. Я максималист. Насколько сборная является для меня мотивацией? Попасть, поучаствовать я всегда хочу, всегда за. Потренироваться среди лучших футболистов страны, тем более, когда приезжают наши легионеры, которые играют в Европе.

Сборная — ориентир? Это всегда было, и есть, и будет ориентиром. Надо стремиться попадать. У меня всего лишь одна минута за сборную. Жду ещё одного дебюта, можно сказать (улыбается). Я ещё голодный до всего в футболе, а особенно до игры за сборную», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в текущем сезоне Карпукас провёл за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.