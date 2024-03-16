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Фил Фоден прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом» в Кубке Англии

Фил Фоден прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом» в Кубке Англии
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Англии с «Ньюкаслом» (2:0).

Кубок Англии . 1/4 финала
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Б. Силва – 13'     2:0 Б. Силва – 31'    

«Я думал, что мы действительно хорошо контролировали игру. У нас было много мяча, и мы пытались найти подходящий момент для атаки, и я думаю, у нас это действительно хорошо получалось.

Мы всегда говорили о [завоевании большего количества трофеев]. Жажда все еще есть. Мы продолжим. Это одна из лучших команд, которые я когда-либо видел.

Я действительно доволен своей формой. Я просто играю с улыбкой на лице и, надеюсь, что продолжу это делать», — приводит слова Фодена Sky Sports.

Ранее стало известно, что первым участником полуфинала Кубка Англии стал «Ковентри», который обыграл представителя АПЛ «Вулверхэмптон» со счётом 3:2.

Завтра, 17 марта, будут проведены оставшиеся матчи 1/4 Кубка Англии: «Челси» — «Лестер Сити», «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

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