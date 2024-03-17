Голкипер «Динамо» Игорь Лещук: мне приятно играть больше

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался об увеличении своего игрового времени в составе бело-голубых, а также рассказал, что в клубе не отказались от идеи использовать разных голкиперов в разных турнирах.

«Деления среди вратарей на турниры больше нет? Нет, деление есть. Просто Антон Шунин приболел, и в Кубке играю я. Мне приятно играть больше. Каждый день тренируюсь, и игра как итог. Ты выходишь на поле и показываешь то, что тренировал», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

28-летний Лещук является воспитанником академии бело-голубых. Всего на счету Игоря 53 официальных матчей за «Динамо», в 23 из которых он сыграл «на ноль». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 700 тыс. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.