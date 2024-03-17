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Испанский журналист: мы знаем качества Захаряна, он обязательно станет играть лучше

Испанский журналист: мы знаем качества Захаряна, он обязательно станет играть лучше
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Спортивный ведущий сан-себастьянской радиостанции Donosti Джованни Батиста поделился мнением о российском полузащитнике местной команды «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Первый гол за «Реал Сосьедад» точно придаст Арсену Захаряну больше уверенности. Мы все знаем его футбольные качества, но ему нужно привыкать к новому футболу, стране, языку. Он обязательно станет играть лучше», — сказал Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). До этого россиянин провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
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