«Ад на земле». Бывший заключённый — о тюрьме, в которой находится Промес

Человек по имени Билли Худ, ранее содержавшийся в том же полицейском участке в ОАЭ, где на текущий момент находится нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, рассказал об условиях пребывания в данном месте. Об этом сообщает Voetbal Verslaafd со ссылкой на The Sun.

Со слов Худа, в этом полицейском участке заключённые подвергались пыткам в виде лишения их сна. Также экс-заключённый охарактеризовал условия своего содержания как «ужасные» и назвал данное место «адом на земле».

Однако источник подчёркивает, что поскольку Промес не совершал тяжёлых преступлений в самом Дубае, существует вероятность того, что с ним будут обращаться лучше. При этом подчёркивается, что свободы передвижения у футболиста «Спартака» станет меньше, чем если бы он содержался в обычной тюрьме.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.