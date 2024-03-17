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«Он не был усердным». Тренер «Сеула» раскритиковал экс-игрока «Юнайтед» Джесси Лингарда

«Он не был усердным». Тренер «Сеула» раскритиковал экс-игрока «Юнайтед» Джесси Лингарда
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Главный тренер «Сеула» Ким Джи Дон после минувшего матча 1-го тура чемпионата Южной Кореи с «Чеджу Юнайтед» (2:0) подверг критике экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, в минувшем феврале присоединившегося к команде. В этой встрече английский футболист вышел на замену во втором тайме.

«Несмотря на то, что он вышел на замену, он не был усердным и избегал борьбы. Имя игрока не имеет значения на поле, я точно скажу ему об этом отдельно», — приводит слова Ким Джи Дона Daily Mail.

Напомним, 31-летний футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За взрослую команду Лингард принял участие в 232 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 21 результативной передачей.

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