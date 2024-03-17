Полузащитник «Челси» Палмер чаще любого игрока АПЛ оформляет «гол+пас» во всех турнирах

.Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил гол и отдал голевую передачу в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Лестером» (4:2).

Этот матч стал шестой игрой для английского полузащитника в этом сезоне, в которой англичанин одновременно забил гол и ассистировал партнёрам по команде. По этому показателю Палмер является лучшим игроком среди футболистов АПЛ. Об этом сообщает портал Opta Sport, который составил топ-6 игроков по этому показателю.

Следом за Палмером располагаются сразу четыре футболиста, которые отметились голом и голевой передачей в четырёх матчах нынешнего сезона: нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.