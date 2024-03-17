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Полузащитник «Челси» Палмер чаще любого игрока АПЛ оформляет «гол+пас» во всех турнирах

Полузащитник «Челси» Палмер чаще любого игрока АПЛ оформляет «гол+пас» во всех турнирах
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.Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил гол и отдал голевую передачу в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Лестером» (4:2).

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Кукурелья – 13'     2:0 Палмер – 45+1'     2:1 Дисаси – 51'     2:2 Мавидиди – 62'     3:2 Чуквуэмека – 90+2'     4:2 Мадуэке – 90+8'    
Удаления: нет / Дойл – 73'

Этот матч стал шестой игрой для английского полузащитника в этом сезоне, в которой англичанин одновременно забил гол и ассистировал партнёрам по команде. По этому показателю Палмер является лучшим игроком среди футболистов АПЛ. Об этом сообщает портал Opta Sport, который составил топ-6 игроков по этому показателю.

Следом за Палмером располагаются сразу четыре футболиста, которые отметились голом и голевой передачей в четырёх матчах нынешнего сезона: нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

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