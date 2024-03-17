Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии — 2023/2024

В воскресенье, 17 марта, состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Англии сезона-2023/2024.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
«Манчестер Сити» — «Челси»;
«Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Полуфинальные матчи Кубка Англии сезона-2023/2024 пройдут 20 и 21 апреля. Обе встречи пройдут на нейтральном поле — стадионе «Уэмбли».
Сегодня, 17 марта, в двух матчах 1/4 финала Кубка Англии встречались «Челси» и «Лестер Сити», а также «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Лондонцы на домашней арене не без труда переиграли «лис» — 4:2. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в драматичной встрече на последних минутах добыл победу с «Ливерпулем» (4:3).
Ранее в четвертьфинале турнира «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0, а «Ковентри Сити» одолел «Вулверхэмптон» — 3:2.
- 17 марта 2024
-
22:49
-
22:46
-
22:33
-
22:27
-
22:19
-
22:14
-
22:03
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:49
-
21:39
-
21:37
-
21:33
-
21:27
-
21:16
-
21:11
-
21:00
-
20:59
-
20:53
-
20:49
-
20:48
-
20:46
-
20:39
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:19
-
20:09
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:53
-
19:45
-
19:37