Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии — 2023/2024

В воскресенье, 17 марта, состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Англии сезона-2023/2024.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Манчестер Сити» — «Челси»;

«Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Полуфинальные матчи Кубка Англии сезона-2023/2024 пройдут 20 и 21 апреля. Обе встречи пройдут на нейтральном поле — стадионе «Уэмбли».

Сегодня, 17 марта, в двух матчах 1/4 финала Кубка Англии встречались «Челси» и «Лестер Сити», а также «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Лондонцы на домашней арене не без труда переиграли «лис» — 4:2. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в драматичной встрече на последних минутах добыл победу с «Ливерпулем» (4:3).

Ранее в четвертьфинале турнира «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0, а «Ковентри Сити» одолел «Вулверхэмптон» — 3:2.