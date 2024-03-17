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Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии — 2023/2024

Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии — 2023/2024
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В воскресенье, 17 марта, состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка Англии сезона-2023/2024.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Манчестер Сити» — «Челси»;
«Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Полуфинальные матчи Кубка Англии сезона-2023/2024 пройдут 20 и 21 апреля. Обе встречи пройдут на нейтральном поле — стадионе «Уэмбли».

Сегодня, 17 марта, в двух матчах 1/4 финала Кубка Англии встречались «Челси» и «Лестер Сити», а также «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Лондонцы на домашней арене не без труда переиграли «лис» — 4:2. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в драматичной встрече на последних минутах добыл победу с «Ливерпулем» (4:3).

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Кукурелья – 13'     2:0 Палмер – 45+1'     2:1 Дисаси – 51'     2:2 Мавидиди – 62'     3:2 Чуквуэмека – 90+2'     4:2 Мадуэке – 90+8'    
Удаления: нет / Дойл – 73'
Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 3
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Мактоминей – 10'     1:1 Мак Аллистер – 44'     1:2 Салах – 45+2'     2:2 Антони – 87'     2:3 Эллиотт – 105'     3:3 Рашфорд – 112'     4:3 Диалло – 120+1'    
Удаления: Диалло – 120+2' / нет

Ранее в четвертьфинале турнира «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0, а «Ковентри Сити» одолел «Вулверхэмптон» — 3:2.

Турнирная сетка Кубка Англии - 2023/2024
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