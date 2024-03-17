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«У него потрясающий IQ». Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека — о Коуле Палмере

«У него потрясающий IQ». Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека — о Коуле Палмере
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Полузащитник «Челси» и молодёжной сборной Англии Карни Чуквуэмека прокомментировал свою игру в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Лестером» (4:2), в котором футболист забил гол, а также выступление своего одноклубника Коула Палмера, который забил гол и отдал голевую передачу.

«Тренер сказал продолжать проявлять себя, что я и сделал. Коул сказал мне перед игрой, что, если я выйду на поле, он поможет мне и будет хорошая игра. У него потрясающий IQ, я знал, что как только я подключусь к атаке, он найдёт меня. Хорошей игры ему», — приводит слова Чуквуэмеки BBC.

Напомним, ранее стали известны все участники 1/2 финала Кубка Англии и была проведена жеребьёвка. Полуфинальные пары выглядят следующим образом: «Манчестер Сити» — «Челси», «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед».

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