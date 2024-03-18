Появились подробности по травме нападающего «Баварии» Гарри Кейна

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поедет в сборную Англии на ближайшие товарищеские матчи, сообщил спортивный директор немецкого клуба Кристоф Фрейнд.

Нападающий подвернул лодыжку в матче 26-го тура Бундеслиги против «Дармштадта» (5:2) и был заменён.

«Его осмотрят в Англии. Там есть врачи, которым можно доверять. Мы будем находиться в тесном сотрудничестве на этот счёт. Гарри никоим образом не будет рисковать», – цитирует Фрейда Bild.

Напомним, сборная Англии проведёт товарищеские матчи с Бразилией (23 марта) и Бельгией (26 марта).

Гарри Кейн является лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол в 26 играх. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 26 матчей.