Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА предложил около € 650 тыс. за 19-летнего нигерийца — Касагранде

ЦСКА предложил около € 650 тыс. за 19-летнего нигерийца — Касагранде
Комментарии

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении вингера нигерийского «Ремо Старс» Олувашолы Огунданы, выступающего на правах аренды за бразильский «Фламенго» до 20 лет. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, армейцы предложили клубу из Нигерии около € 650 тыс. за 70% прав на 19-летнего нигерийца. Отметим, что по арендному соглашению между «Ремо Старс» и «Фламенго» бразильский клуб может выкупить 70% прав на игрока за € 415 тыс.

Отмечается, что в ближайшее время «Фламенго» должен сообщить, заинтересованы ли они в реализации опции выкупа по контракту, чтобы сохранить нападающего.

Правый вингер стал обладателем Кубка Либертадорес U20 в составе молодёжной команды «Фламенго».

Материалы по теме
Игорь Акинфеев составил символическую сборную ЦСКА за время своей карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android