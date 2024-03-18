Пиоли — о Чуквезе: это история легионера, который приезжает играть в сложный чемпионат

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями о не самых ярких выступлениях вингера Самуэля Чуквезе. В нынешнем сезоне футболист сыграл в 24 матчах «россонери» во всех турнирах, в которых забил три гола, один из них в прошедшем матче с «Вероной» (3:1), и отдал один ассист.

«Это история легионера, который приезжает играть в трудный и сложный чемпионат, требования которого, конечно, отличаются от тех, которые были у него в «Вильярреале». Он прилагает много усилий, чтобы попытаться сделать всё возможное. Я считаю, что слишком часто решения (по выступлениям легионеров — Прим. «Чемпионата») выносятся поспешно, и нет времени ждать. Это ребята с другим менталитетом, другим образом жизни и тренировок, другим стилем игры. Я очень доволен его голом и тем, что он хорошо действует, когда его выпускают. У нас есть терпение, необходимое для того, чтобы дождаться успеха всех наших игроков», — приводит слова Пиоли Milan News.

Напомним, Чуквезе стал игроком «Милана» в июле 2023 года. За испанский клуб он выступал на протяжении пяти лет (с 2018 года). В минувшем сезоне вингер провёл 50 матчей во всех турнирах, где отметился 13 голами и 11 результативными передачами. У 24-летнего игрока есть и опыт выступлений за сборную Нигерии: в составе национальной команды он провёл 28 матчей, в которых отметился четырьмя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.